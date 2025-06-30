Bingöl\'de Yakalama Operasyonu

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında 21 farklı suç kaydı ile 19 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Cinayet Büro ekipleri tarafından tutuklunun kaçması, birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından ve 21 farklı olaydan suç kaydı olan 19 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL