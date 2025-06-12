Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede park halinde bir otomobilden 2 bin 50 TL ve Bingöl terminalinden bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili yapılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Yankesiciler Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?