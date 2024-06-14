Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi çamlık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL