Birecik Barajı\'nda Yangın Paniği

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki barajdan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, izolasyon malzemesinden kaynaklandığı belirlenen yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Birecik Baraj Gölü'nün beton gövdesinden siyah dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, beton gövdenin kenarında bulunan izolasyon malzemelerinin yandığını tespit etti. Yangına müdahale eden ekipler, kısa süre içerisinde söndürdü. - ŞANLIURFA