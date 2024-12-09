Birecik\'te Traktör Devrildi: 3 Yaralı

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kırsal Konak ve Sakaltutan Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, iddiaya göre freninin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA