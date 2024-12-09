Birecik'te Traktör Devrildi: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'da traktör devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Birecik ilçesine bağlı kırsal Konak ve Sakaltutan Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, iddiaya göre freninin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.