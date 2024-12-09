Şanlıurfa'da traktör devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Birecik ilçesine bağlı kırsal Konak ve Sakaltutan Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, iddiaya göre freninin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Birecik'te Traktör Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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