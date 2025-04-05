Bisikletli Çocuk Kaza Anında Ölümden Döndü

Bisiklet süren çocuğun kazada ölümden döndüğü an kamerada

Yola fırlayıp hafif ticari araçla çarpışan bisikletteki 10 yaşındaki çocuk, yere düştüğü anda aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bisiklet sürücüsü çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da park halindeki bir aracın arkasından aniden yola çıkan bisikletli çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuğun, arka lastiğin altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

Kaza, Manavgat İlçesi Eski Hisar Mahallesi 9504 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Süleyman E.'nin kullandığı 34 GGK 627 plakalı hafif ticari araç, park halindeki aracın arkasından aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Veysel E.A.'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde yolda bisiklet süren çocuğun aracın arkasından çıktığı sırada araç ile çarpışması ve yere düştüğü sırada aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.