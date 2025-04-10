Bismil'de Aileler Arasında Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR