Bitlis\'te Biçerdöverle Hasat Yaparken Çıkan Yangında 4 Hektar Alan Yandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde biçerdöverle yapılan hasat sırasında çıkan yangında 4 hektar alan yandı.
Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde Maşallah Akın ve Ahmet Alp isimli vatandaşlar buğday tarlasında biçerdöverle hasat yaparken taşlara sürtünme neticesinde kıvılcım çıkması sonucu anız yangını başladı. Alevler kısa sürede 4 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangın, Gölbaşı Belde Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİTLİS
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