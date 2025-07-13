Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Güroymak ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın kısa zaman içinde ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. İhbar üzerine Güroymak Belediyesi itfaiyesi ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma personeli bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Buğday Tarlasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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