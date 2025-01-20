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Bitlis'te Güvenlik Operasyonları

Bitlis\'te Güvenlik Operasyonları

Bitlis'te 2024 yılında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, terör ve göçmen kaçakçılığı mücadelesi yapıldı.

20.01.2025 14:08
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Bitlis'te polis ve jandarma bölgelerinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgiler açıklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleden terörle mücadeleye, göçmen kaçakçılığından trafik uygulamalarına kadar birçok alanda asayiş uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 606 operasyonda gözaltına alınan 705 kişiden 98'i tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 299 kilogram metamfetamin, 314 kök hint keneviri, 39 kilogram esrar, 463 gram eroin, 583 gram bonzai, 97 gram kokain, 45 adet ecstasy ve bin 120 adet sentetik hap ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen bin 217 operasyonda 222 kişi yakalandı. Yakalananlardan 31'i tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 226 operasyonda yakalanan 455 kişiden 48'i tutuklandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 334 operasyonda 235'i organizatör olmak üzere bin 280 düzensiz göçmen yakalandı. GBT kontrolü kapsamında çeşitli zamanlarda 3 milyon 460 bin 879 kişi sorgulanmış, bin 596 kişi yakalandı. Dosyaları bulunan 495 kişi tutuklandı. Trafik kontrolleri sırasında durdurulan 526 bin 442 araç sorgulanmış, 2 bin 650 araç trafikten men edilirken, 88 bin 93 araca da idari para cezası uygulandı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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