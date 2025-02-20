Bitlis\'te Kar Kazası: 2 Yaralı

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Bitlis etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. İran uyruklu J.G.'nin kullandığı 10 AB 585 plakalı tır, E.Ç. yönetimindeki Best Van firmasına ait 65 BJ 359 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste hafif yaralanan yolculardan 19 yaşındaki Y.B.Y. ile 32 yaşındaki E.K. Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS