Bitlis\'te Kaza: 8 Yaralı

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Bitlis'te araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BİTLİS - Bitlis- Siirt karayolunda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza öğle saatlerine doğru Bitlis il sınırında meydana geldi. Araç sürücü ve plakalarının öğrenilemediği kazada, Bitlis ve Siirt istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpıştığı esnada arkadan gelen üçüncü araçta kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Siirt illerindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle uzun bir süre trafiğe kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan Bitlis - Siirt karayolu ile kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.