Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karşıyaka köyü yakınlarında meydana geldi. B.E. yönetimindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Bitlis'te Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı - Son Dakika
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