Bitlis'te Zincirleme Kaza: 33 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis'te Zincirleme Kaza: 33 Yaralı

Bitlis\'te Zincirleme Kaza: 33 Yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 33 kişi yaralandı, dron ile görüntülendi.

07.12.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis- Tatvan karayolunda 33 kişinin yalanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın yaşandığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Rahva mevkiinde sabah saatlerinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralanmıştı. Yaralıların Tatvan ve Bitlis'teki hastanelerde tedavisi sürerken, kazaya karışan araçların kaza yerinden kaldırılma çalışmaları ise sürüyor. Yoğun sis ve buzlanmanın nedeniyle kazaların yaşadığı Rahva bölgesindeki son durum ve araçların kaldırılma çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Sisin yavaş yavaş dağılmaya başladığı bölgedeki olayın boyutu sisin dağılmasıyla daha net görülmeye başladı. Yol kenarına savrulan araçlar vinçler yardımıyla tek tek bölgeden alınmaya başladı. Ekiplerinin bölgedeki kontrollü çalışmaları devam ederken, bölgedeki yoğun sisin yoğunluğu dron kamerasına yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Tatvan, trafik, bitlis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Zincirleme Kaza: 33 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
16:55 Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti Görüntüler kan dondurdu Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:33 İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 14:49:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Zincirleme Kaza: 33 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.