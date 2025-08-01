Bodrum\'da Alevler Yayılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeden yoğun duman yükseliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yakaköy Mahallesi'nde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler geniş çaplı müdahale başlattı. Havadan ve karadan süren çalışmalar, rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çevredeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. - MUĞLA