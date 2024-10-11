Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Y. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.Ç.'nin Bodrum'da olduğu belirlendi. 2 şahsın ikamet ettiği 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. M.Y. ile E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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