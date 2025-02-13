Bodrum\'da Kaçak Yapı Yıkımında Gerilim

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı, vatandaşlar, binaya çıkarak yıkımı engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Gürece Mahallesi'nde 3. derece doğal sit alanındaki kaçak ve ruhsatsız 5 binada toplam 8 daire için yıkım kararı alındı. Yıkım ekipleri de sabah saatlerinde bölgeye gitti. Çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yıkımı engellemek isteyen yapı sahipleri ve bölge sakinleri ile ekipler arasında tansiyon yükseldi. Polis ekipleri yıkıma direnen vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar, yıkımı engellemek için binaya girdi. Yapılan istişarelerin ardından yapı sahipleri binalarını kendilerinin yıkacağını ifade edince ekipler ve iş makineleri bölgeden ayrıldı. - MUĞLA