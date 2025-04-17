Bodrum\'da Öğretmenden Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gardıropta uyuşturucu yetiştiren sınıf öğretmeninin evinde 9 kök keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden ve sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen B.C. isimli şahsın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikametine operasyon düzenlendi. Narkotik arama köpeği desteğiyle yapılan operasyonda 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi. Şüpheli öğretmen gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA