Bodrum'da Otel Çalışanları Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştıkları otelde yedikleri yemek sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırılan 19 personelin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. Personel, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Göltürkbükü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde çalışan 19 personel, akşam yemeği sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri yaşadı. İhbarın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan personel, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 19 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Gıda zehirlenmesi olduğu belirlenen dolayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, personelin yediği yemekten, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de içilen suların numunesini aldı. - MUĞLA