Bodrum'da Otel Yangını Korkuttu

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Bodrum'da otel alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir otel alevlere teslim oldu.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan Gümbet Otel'de akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Şakir Esendemir Sokak'ta bulunan otelin resepsiyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir odaya sıçradı. Alevlerin hızla yükseldiğini gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında otelde turist bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevredeki alanlara sıçraması önlendi. Ancak otelin resepsiyonu tamamen küle döndü. Yangının çıktığı odada ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangının ardından otelde güvenlik tedbirleri artırılırken, yangın esnasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.