Bodrum\'da Su Hattında Patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgedeki sitenin bahçesini su bastı.

Yahşi Mahallesi'nde daha önce sık sık patlamanın yaşandığı Kargı Caddesi'nde gece saatlerinde yine patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgedeki siteyi su bastı. Yol kenarındaki çöp konteynerleri, suya kapılarak metrelerce sürüklendi. Sokaklardan akan su, sahile vurdu. Dere gibi akan su, boru parçalarını sahile sürükledi. İhbarın ardından hattaki su kesilerek bölgede onarım çalışması başlatıldı. - MUĞLA