Bodrum'da Uluslararası Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'da Uluslararası Aranan Zanlı Yakalandı

Bodrum\'da Uluslararası Aranan Zanlı Yakalandı

İsveç'te 10 kişinin ölümüne neden olan Michael Lindström, Bodrum'da operasyonla yakalandı.

20.01.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te "Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ile 10 kişinin ölümüne neden olma suçlarından uluslararası arama kaydı bulunan Michael Lindström, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Bodrum'da yakalandı.

İsveç'te el bombası ve silahla 10 kişinin ölümüne neden olan eylemlerin baş şüphelisi, aynı zamanda uzun namlulu silahlarla İspanya'da çatışmaya giren Lindström'ün, 7 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiği tespit edildi. Lindström'ün sonrasında iç hat seferiyle Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı belirlendi. Takibe alınan zanlının, Bodrum'un Tilkicik Koyu'nda bir evde saklandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak'ta operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Lindström'ün saklandığı evde yapılan aramalarda; 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta ve 2 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Lindström, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Türk asıllı İsveç vatandaşı 20 yaşındaki Serhat Muhammet Budak da yardım ve yataklık yapmak suçundan jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, İsveç, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Uluslararası Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
12:05 Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Uluslararası Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.