Bodrum\'da skuterli gence çarpmamak için manevra yapan sürücü tokat attı

Bodrum'da skuterli gence çarpmamak için manevra yapan sürücü tokat attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yokuş aşağı skuterle inen bir genç, duramayınca İnönü Caddesi'ne kontrolsüz şekilde çıktı. Kapalı kasa kamyonetin sürücüsü son anda direksiyon kırarak çarpışmayı önledi, ardından aracını durdurup gencin yanına giderek tokat attı. Vatandaşların sakinleştirdiği sürücü, daha sonra kamyonetine binip bölgeden ayrıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde skuterle aniden caddeye çıkan gence çarpmamak için son anda manevra yapan kamyonet sürücüsü, kazayı önlemesine rağmen öfkesine hakim olamadı. Aracından inen sürücü, gence tokat attı.
SKUTERLE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE CADDEYE ÇIKTI
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta skuterle yokuş aşağı ilerleyen genç, duramayarak kontrolsüz şekilde İnönü Caddesi'ne çıktı. O sırada caddede seyreden kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, gence çarpmamak için son anda manevra yaptı.
ARACINDAN İNİP TOKAT ATTI
Kazanın eşiğinden dönülmesinin ardından kamyonetini durduran sürücü, aracından inerek gencin yanına gitti ve tokat attı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek sürücüyü sakinleştirdi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
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