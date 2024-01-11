Bolu\'da 3 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

3 katlı ahşap ev küle döndü

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde 3 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mengen ilçesi Karacalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacalar köyünde Kadir Özer'e ait 3 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Gece saatlerinden evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mengen Belediyesi itfaiye, Mengen Orman İşletmesi ve Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından saatlerce müdahale edilen yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. 3 katlı ahşap ev kullanılamaz küle döndü.