Bolu'da 7 Günde 11 Tutuklama

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Bolu'da 14-20 Ekim tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çeşitli operasyonlarda 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 günde çeşitli operasyonlar yapıldı. Bolu Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, terör örgütüyle bağlantılı olan 1 şüpheli tutuklandı. Kayıtsız yabancı uyruklu bir şahıs ise sınır dışı edildi. Hakkında çeşitli suçlardan aranması ve tutuklama kararı bulunan 27 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 operasyon yapıldı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 4 operasyonda 6 extacy maddesi, 7,11 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı, 21 gram esrar, 8,18 gram bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla alakalı 5 şahsa işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 günde 7 operasyon

Kaçakçılıkla ilgili olarak ise 6 günde 7 operasyon yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında toplamda 12 paket kaçak nargile tütünü, 23 paket kaçak nargile jeli, 47,400 gram bandrollü nargile tütünü, 7 bin 800 boş makaron, 2 bin 762 dolu makaron ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi. Olayla alakalı 3 şahıs yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BOLU