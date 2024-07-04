Bolu'da 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'da 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz'un komşuları, evinin kapısının açık kaldığını fark ederek içeri girdi. Bengüboz'un hareketsiz haldeki cansız bedeniyle karşılaşan komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengüboz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

04.07.2024 16:24
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 72 yaşındaki adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde ikamet eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden emekli 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz'un komşuları evinin kapısının açık kaldığını fark etti. Bengüboz'a seslenen komşuları evden ses gelmeyince kapıdan içeriye girdi. Yerde hareketsiz halde Bengüboz'un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengüboz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

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