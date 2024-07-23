Bolu'da Aranan 6 Kişi Yakalandı

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Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranması bulunan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.I, 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.A, 'kullanmak için uyuşturucu maddesi satın almak, bulundurmak, kullanmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.T, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ü.O, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan L.O, 'kullanmak için uyuşturucu maddesi satın almak, bulundurmak, kullanmak' suçundan 1 yıl 17 ay hapis cezası ile aranmakta olan E.K. yakalandı. Yakalanan 6 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU