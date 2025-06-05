Bolu'da Bayram Trafiği Sürüyor

Bayram trafiği sürüyor: Bolu'da kilometrelerce kuyruk

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu dronla böyle görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için vatandaşlar, arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede- Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Kilometrelerce araç kıyruğunun oluştuğu Bolu geçişi havadan dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun gün boyunca sürmesi bekleniyor.