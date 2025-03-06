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Bolu'da Dolandırıcılık Davası

Sosyal medyada ev ilanı dolandırıcılığı: Gülten A. 150 bin lira kaybetti, sanığa yakalama kararı.

06.03.2025 13:49
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Bolu'da 55 yaşındaki Gülten A., sosyal medyada gördüğü satılık verandalı ahşap ev için 150 bin lira dolandırıldı. Duruşması görülen davaya katılmayan dolandırıcı sanık hakkında yakalama çıkartıldı.

Olay, 17 Ağustos 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülten A., sosyal medyada 'Satılık verandalı ahşap ev' ilanı gördü. Bağlantı linkiyle ilanı veren Rahmi D. ile iletişime geçti. Evin değerini soran Gülten A., fiyatta anlaşarak Rahmi D.'ye 150 bin lira gönderdi. 2 gün içerisinde evin gönderileceğini söyleyen Rahmi D., sonrasında kayıplara karıştı. Gülten A., bir süre ilanı veren kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak Rahmi D.'den şikayetçi oldu.

"Dolandırıldığımı anladım"

Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davaya mağdur Gülten A. ve avukatı katıldı. Sanık Rahmi D. duruşmaya katılmadı. Mağdur olduğunu ifade eden Gülten A., "Gördüğüm ilan üzerine Rahmi D.'yi aradım. Bir müddet konuştuk ve bana evin değerinin 150 bin lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine anlaşma sağladık ve evin ikin gün sonra gönderileceğini belirtti. Aradan birkaç gün geçti ama evim gelmedi. Tekrar ilana baktığımda sitede de durduğunu görünce dolandırıldığımı anladım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan, duruşmaya katılmayan sanık Rahmi D.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Rahmi D. ifadesinde banka bilgilerini tanıdığı olan Bülent isimli şahsa verdiği dile getirdi. Bülent isimli kişinin kredi çekmesine yardımcı olmak amacıyla bunu yaptığı ve dolandırıcılık olayının bu şahsın yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayıp mahkeme önünde savunma yapmayan sanık Rahmi D. hakkında yakalama kararı çıkarttı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika

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