Bolu'da Eşini Aldattığını Düşünen Adamın Ev Baskını - Son Dakika
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Bolu'da Eşini Aldattığını Düşünen Adamın Ev Baskını

Bolu\'da Eşini Aldattığını Düşünen Adamın Ev Baskını

Bolu'da yabancı uyruklu bir adam, karısının kendisini aldattığını düşünerek evlerine baskın düzenledi. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören adam çılgına döndü ve evde bulunan şahıs panikle 3. kattan atladı. Balkona düşen adam yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri müdahale etti ve gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 12:24
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Bolu'da yabancı uyruklu H.M., karısının kendisini aldattığını düşünerek evi bastı. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören H.M. çılgına döndü, evde bulunan şahıs ise panikle 3. kattan atladı. 1. kattaki dairenin balkonuna düşen adam yaralandı.

Olay, Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Eşini Aldattığını Düşünen Adamın Ev Baskını - Son Dakika

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