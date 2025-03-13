Bolu'da fabrika yangını
BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'de bulunan werzalit malzeme üreten bir fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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