TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 8 adet lüks aracı taşıyan tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tırın dorsesindeki lüks araçlar hurdaya döndü.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı 8 adet lüks araç yüklü tır, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak refüje savrulan tır, devrildi. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde bulunan milyonlarca liralık lüks cipler adeta hurdaya döndü. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Lüks Araçları Taşıyan Tır Devrildi - Son Dakika
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