Bolu\'da Motosiklet Yangını

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Motosiklet alev alev yandı

BOLU - Bolu'da yangın çıkan motosiklet alev topuna döndü.

Olay, D-100 karayolunun Kuruçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Görkem K. yönetimindeki 14 ACY 719 plakalı motosiklette, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm motosikleti sardı. Alev alev yanan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sebebiyle motosiklet hurdaya döndü.