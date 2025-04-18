Bolu\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Tepetaklak olan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 06 N 4420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metre takla attı. Tepetaklak olan otomobil tarla üzerinde durabildi. Araçta bulunan sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tepetaklak olan otomobil hurdaya dönerken, çekici yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU