Bolu'da ters şeride giren traktör, D-100'de İstanbul yönündeki trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bolu'da ters şeride giren traktör, D-100'de İstanbul yönündeki trafiği tehlikeye attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da ters şeride giren traktör, D-100\'de İstanbul yönündeki trafiği tehlikeye attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde dün saat 16.41 sıralarında traktörüyle ters şeride giren sürücü, İstanbul istikametine doğru ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, güzergahta seyir halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Bolu'da D-100 kara yolunda ters şeride girerek İstanbul istikametine doğru ilerleyen traktör, trafiği tehlikeye düşürdü. Kazaya davetiye çıkaran o anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.41 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kullandığı traktörle D-100 kara yolunda ters istikamete girdi. İstanbul yönüne doğru hızla akan trafiğe aldırış etmeden ters şeritte ilerleyen traktör, karşı yönden gelen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Faciaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk, o esnada güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
Organize Sanayi BölgesiTrafik KazalarıİstanbulGüvenlik3. SayfaOtomobilGüncelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:00:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu'da ters şeride giren traktör, D-100'de İstanbul yönündeki trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei