Bolu'da Ters Şerit Tehlikesi

3.Sayfa

Bolu'da karayolunda ters şeritte ilerleyen Tofaş kamerada

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde D-100 kara yolunda ters şeritten ilerleyen Tofaş marka otomobil, kazaya davetiye çıkarttı.

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde gece saatlerinde plakası belli olmayan Tofaş marka otomobil, ters şeride girdi. Ankara istikametini tersten ilerleyen otomobil, kilometrelerce gitti. Şans eseri önüne araç çıkmayan ve kazaya davetiye çıkartan sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.