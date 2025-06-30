Bolu'da Tır ve Kamyon Çarpıştı - Son Dakika
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Bolu'da Tır ve Kamyon Çarpıştı

Bolu\'da Tır ve Kamyon Çarpıştı
30.06.2025 15:28
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı, trafik normale döndü.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücü kabinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bahçeköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine seyir halinde olan Şükrü K. idaresindeki 54 AEL 154 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 14 DJ 094 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonun içerisinde sıkışan Şükrü K. yaralandı. Çevredeki sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Şükrü K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinden yola dökülen kaygan madde ise karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Öte yandan, Şükrü K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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