Bolu\'da Trafik Denetimlerinde 3 Milyon Ceza!

Bolu'da trafik ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde bin 5 araç ve sürücüye 3 milyon 416 bin 753 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle 126 araç trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir haftalık süre içerisinde bin 239 uygulama yaptı. Denetimlerde hız ihlali yapan 388 araç ve sürücü tespit edilirken, 144 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca, emniyet kemeri takmayan 83 sürücüye ve sürücü belgesi olmayan 31 kişiye işlem yapıldı. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 32 araç trafikte yakalanırken, toplamda bin 5 araç ve sürücüye 3 milyon 416 bin 753 lira tutarında idari para cezası kesildi.

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan bu denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BOLU