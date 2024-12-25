Bolu\'da trafik kazası: 2 yaralı

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Bolu- Mudurnu kara yolunda yoldan çıkan otomobil, refüje uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden Şahin Dönmez yönetimindeki 14 LC 534 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan refüje savruldu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BOLU