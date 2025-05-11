Bolu\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi Yedigöller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih S. (19) idaresindeki 14 ADB 056 plakalı motosiklet, yan yola girmek isterken Nejat A. yönetimindeki 18 AAY 682 plakalı otomobille yolun kesişim noktasında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Semih S., Mertcan E. ile otomobildeki sürücü Nejat E., Deniz G., Filiz G., Gökçe G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Semih S. ve Mertcan E.'nin durumlarının ağır olduğu olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU