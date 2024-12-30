Bolu\'da Yangın Panic Yaratmadı

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Bolu'da bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'taki bir binanın giriş katında bulunan iş yerinin baskı makinesi alev aldı. Kısa sürede alevler iş yerini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanla kaplanan binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. - BOLU