Bolu'daki Fabrika Yangını Kontrol Altında

Bolu'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesindeki werzalit fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'de bulunan werzalit malzeme üreten bir fabrikada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler yangını kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sebebi ile dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda oksijen tedavisi gördü.
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