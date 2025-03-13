Bolu\'daki Fabrikada Yangın Çıktı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki yangın çıkan werzalit fabrikası havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'de bulunan werzalit malzeme üreten bir fabrikada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangının çıktığı gören işçiler fabrikayı tahliye etti. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrikanın dört bir yanından müdahale sonucu ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda oksijen tedavisi gördü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın çıkan werzalit fabrikası havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi. - BOLU