Bolu Mudurnu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bolu Mudurnu\'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Tırın kaldırılması için çekici kullanıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.05.2024 19:07
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşkesti beldesi Nallıhan Akyazı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 06 BHS 99 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. N.A. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A. hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kara yolundan güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, çekici vasıtasıyla devrilen tır yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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