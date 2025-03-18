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Bomba Yapım Videoları Davası

İstanbul'da bomba yapımı eğitimi verdiği iddia edilen Rami Haccar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18.03.2025 09:51
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İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen ve DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği değerlendirilen sanık Rami Haccar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sosyal medyada paylaşılan ve 2015 yılının Haziran ayında Suriye'de çekilen, Heyet Tahrir Şam (HTŞ/FEC/ENC) terör örgütü propagandası içerikli videonun detaylı olarak incelendiği, videonun 22.saniyesinde görünen şahsın Rami Haccar olabileceği şeklinde bilgilerin iletildiği ve bunun üzerine 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Bomba yapım videosunda yer aldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Haccar ile videodaki kişinin aynı kişi olduğunun uzmanlık raporu ile tespit edildiği, sanığın videoda bulunduğu anlarda ise bomba yapım işleri ile ilgili görüntülerin çekildiği anlar olduğu kaydedildi.

"Bomba yapımına ilişkin bir şey bilmiyorum"

Rami Haccar'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Suriye'de doğup 2017'de Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Geçici kimlik koruma belgesi aldım. Herhangi bir suça karışmadım. 2014'de a Suriye'de savaşlar başladığında ÖSO'ya bağlı gruplar içerisinde 1 yıl yer aldım. Başımdan yaralanmam sebebiyle beni gönderdiler. ÖSO'dan ayrılınca 1-2 sene Suriye'de Halep'te tekstil işi yaptım daha sonra Türkiye'ye geldim. Görüntülerde bulunan şahıs benim fakat görüntülerde ne anlattığımı bilmiyorum. Orası ÖSO içerisinde alınmış bir görüntümdür. HTŞ içerisinde bulunan bir görüntü değildir. Bomba yapımına ilişkin bir şey bilmiyorum. Benim ellerimden aldığım darbe nedeniyle his kaybı vardır. Böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Ben ve benim çevreme göre DEAŞ, terör örgütüdür" dediği aktarılmıştı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak ne anlattığını bilmediğini söylediği belirtildi

İddianamede, Haccar'ın video kaydındaki kişinin kendisinin olduğunu ancak görüntülerde ne anlattığını ve bomba yapımına ilişkin bir şey bilmediğini söylese de söz konusu videonun HTŞ/FEC/ENC terör örgütüne ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı, sanığın Ensar El Akide isimli örgüte ait oluşumun 'Suriye Cihad Filoları' ismiyle bomba yapım eğitim videosunun bulunduğu ve bu gerekçelerle örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

Dava karara bağlandı

Hazırlanan iddianamede Rami Haccar'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, konuya ilişkin yargılama geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı.

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Rami Haccar'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bomba Yapım Videoları Davası - Son Dakika

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