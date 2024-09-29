Bornova\'da Akü Hırsızları Yakalandı

3.Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde artan akü hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştiren polis, hırsızları kıskıvrak yakaladı. Hırsızların aküyü sattığı kişinin evinde arama gerçekleştiren ekipler, 42 adet çalıntı akü ele geçirdi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan akü hırsızlık konularıyla ilgili çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından akü hırsızlığını M.A.K. ve F.E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çalınan akülerin Ç.U. adlı kişiye sattıkları belirlendi. Ç.U.'nun evinde yapılan aramada ise, 42 adet çalıntı akü ele geçirdi.

Çalıntı akülere savcı talimatıyla el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR