Boşanma Aşamasında Cinayet Davası

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini takip edip, metro istasyonunda tabancayla sırtından vurarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gafer Bozdemir ile taraf avukatları ve maktul Döne Bozdemir'in (44) çocukları katıldı. Hakim, sanık Bozdemir'in mahkemeye sunduğu savunmayı okudu. Bozdemir, savunmasında eşinin sürekli kendisine hakarette bulunduğunu ve sinkaflı kelimeler kullandığını, onurunu kırıcı sözler sarfettiğini iddia etti.

Söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu sanık hakkında 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Sanığın iddialarına ilişkin müşteki avukatı ise, "Sanık en ağır cezayı almalı, herhangi bir indirim uygulanmamalı. Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın beyanları indirim almaya yöneliktir. Zaten boşanma davaları vardı. Sanık hala maktulle konuşmak için çaba sarfetmiştir" şeklinde konuştu.

Söz verilen tutuklu sanık Bozdemir, "Savunmalarımı tekrarlarım. Diyeceğim bir şey yoktur. Çocuklarım için DNA testi istiyorum. Maktulün geçmişte de bir sevgilisi varmış" iddialarında bulundu.

Ara kararını veren mahkeme, sanığın DNA raporu talebini reddedererek, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi. - ANKARA