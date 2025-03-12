Boşanma Aşamasındaki Kadın Katledildi

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Adıyaman boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ın kaldığı eve gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Yusuf Adıyaman, yanındaki tabancayla önce eşini, sonra kendini vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde karı ve kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden Havva Adıyaman'ın cenazesi Konya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Havva Adıyaman'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığında defnedildi.