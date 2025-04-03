Boykot Soruşturmasında 11 Gözaltı

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan boykot soruşturmasında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan boykot soruşturmasında bu sabah; Bekir A. (26), Yeliz A.(24), Mehmet E.C.(50), Berna G.K.(50), Ömer Ç.(38), Şenay A.(43), Aslı Y.(37), Muhammet E.Ö.(34), Ceren Ö.(25), Damla K.(41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı şüpheliler Fatih'teki Vatan Yerleşkesine götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ederken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor. - İSTANBUL